КНДР предварительно не уведомляла IMO об испытаниях БРПЛ

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Пхеньян предварительно не уведомил Международную морскую организацию (IMO) об испытаниях баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ). Как сообщает радиостанция «Голос Америки», об отсутствии предварительного уведомления из Пхеньяна Международная морская организация сообщила в электронном письме. 2 октября КНДР запустила БРПЛ «нового типа» «Пуккыксон-3». По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, ракета пролетела около 450 километров, достигнув максимальной высоты около 910 км. КНДР присоединилась к IMO в 1986 году и обязана уведомлять её о ракетных пусках в интересах безопасности гражданских судов.