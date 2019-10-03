КНДР предварительно не уведомляла IMO об испытаниях БРПЛ

Пхеньян предварительно не уведомил Международную морскую организацию (IMO) об испытаниях баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ). Как сообщает радиостанция «Голос Америки», об отсутствии предварительного уведомления из Пхеньяна Международная морская организация сообщила в электронном письме. 2 октября КНДР запустила БРПЛ «нового типа» «Пуккыксон-3». По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, ракета пролетела около 450 километров, достигнув максимальной высоты около 910 км. КНДР присоединилась к IMO в 1986 году и обязана уведомлять её о ракетных пусках в интересах безопасности гражданских судов.