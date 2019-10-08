Компания LG Display полностью перешла на отечественное сырьё

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В южнокорейской компании LG Display добились стопроцентной замены импортного фтористого водорода в производстве дисплеев и панелей на отечественное сырьё. До этого компания использовала в производстве панелей OLED и LCD японский фтористый водород. Однако после введения японскими властями ограничений на поставку в РК этого и других наименований высокотехнологичных материалов началась активная работа по импортозамещению в данном сегменте. В компании Samsung Display, между тем, недавно завершили тестирование фтористого водорода южнокорейского производства. Его использование планируется начать сразу после истощения имеющихся резервов.