Южнокорейские учёные разработали технологию получения биополикарбоната

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Корейский институт химии разработал собственную технологию получения биополикарбоната. Исследовательская группа под руководством доктора Пак Чэ Ёна сумела заменить главный компонент поликарбоната бисфенол А природным веществом, получаемым из кукурузы и дерева. Это позволило получить биополикарбонат, который отличается более высоким уровнем прозрачности и прочности по сравнению с имеющимися аналогами. Кроме того, он безвреден для экологии и здоровья человека. В настоящий момент во всём мире только одна компания занимается коммерческим производством биополикарбоната. Это Mitsubishi Chemical Corporation. Южнокорейские разработчики заявляют, что отсутствие вредных веществ в полученном ими материале позволит использовать его в самых разных отраслях, в том числе в производстве детских игрушек, медицине и автомобилестроении.