Южнокорейцы согласны с введением системы подтверждения реального имени авторов комментариев в интернете

Photo : YONHAP News

70% южнокорейцев согласны с введением системы полного подтверждения реального имени человека при написании комментариев в интернете. Такими стали результаты исследования, проведённого агентством Real Meter. Против высказались 24%. Обсуждение данной темы вызвано усугублением проблемы комментариев негативного и оскорбительного содержания. При этом их авторы скрывают своё настоящее имя, не неся никакой ответственности за свои слова. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±4,4% при уровне достоверности 95%.