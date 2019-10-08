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Южнокорейцы согласны с введением системы подтверждения реального имени авторов комментариев в интернете

Write: 2019-10-16 15:00:38Update: 2019-10-16 17:18:33

Южнокорейцы согласны с введением системы подтверждения реального имени авторов комментариев в интернете

Photo : YONHAP News

70% южнокорейцев согласны с введением системы полного подтверждения реального имени человека при написании комментариев в интернете. Такими стали результаты исследования, проведённого агентством Real Meter. Против высказались 24%. Обсуждение данной темы вызвано усугублением проблемы комментариев негативного и оскорбительного содержания. При этом их авторы скрывают своё настоящее имя, не неся никакой ответственности за свои слова. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±4,4% при уровне достоверности 95%. 
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