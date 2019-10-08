Южнокорейские футболисты вернулись из Пхеньяна

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17 октября рано утром южнокорейская футбольная команда вернулась на родину после трёхдневной поездки в Пхеньян, где она сыграла матч с северокорейскими спортсменами в рамках Азиатского отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. На встрече с журналистами футболист Сон Хын Мин заявил, что северокорейские футболисты играли очень грубо, часто нецензурно выражаясь. По его словам, удивительно, что южнокорейские спортсмены не получили травм. Спортсмен отметил, что подобное отношение и отсутствие прямой трансляции игры были обусловлены тем, что Север понимает более высокий уровень футболистов Юга. Капитан команды Чхве Ён Иль заявил, что игра походила на войну, в глазах северокорейских спортсменов было видно нежелание проиграть. Он отметил, что вне стадиона южнокорейских футболистов жёстко ограничивали, создавая непростые условия для игры. Тренер команды Паулу Бенту заявил, что из-за жёстких нарушений правил со стороны северян игра часто прерывалась. Он выразил сожаление по поводу того, что команда не смогла продемонстрировать свои возможности.