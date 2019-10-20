В столичном регионе введены превентивные меры по предотвращению ущерба от микропыли

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21 октября в столичном регионе РК впервые с начала нынешней осени введены превентивные меры по предотвращению ущерба от микропыли. Это было сделано в связи с прогнозом о существенном повышении её уровня 22 октября. В рамках данных мер введена временная система, которая предусматривает поочерёдное, в зависимости от даты, пользование автомобилями с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа. Они касаются 520 тыс. работников госучреждений. Исключением является северная часть провинции Кёнгидо, где действует карантин в связи с вспышкой африканской чумы свиней. Частные автомобилисты под данные ограничения не подпадают. Также сокращается время работы на государственных строительных объектах и производственных площадках. В трёх городах и провинциях столичного региона работают 717 единиц спецтранспорта для очистки дорог, проводится проверка промышленных и строительных объектов. Данные меры действуют до 9 часов вечера 21 октября.