РК стала самым крупным донором гуманитарной помощи КНДР

Photo : YONHAP News

В этом году на РК пришлась самая большая доля гуманитарной помощи для КНДР, предоставляемую через различные международные организации. Об этом сообщили 22 октября в Управлении по координации гуманитарных вопросов (ОСНА). Показатель РК составил 9 млн долларов. Это 29,5% от 30 млн 549 тыс. долларов, собранных с начала года. На втором месте Швейцария – 8 млн 30 тыс. долларов. Далее следуют Швеция – 5 млн, Россия – 4 млн долларов. В июне РК выделила на помощь СК 4,5 млн долларов через Всемирную продовольственную программу (WFP) и 3,5 млн долларов через ЮНИСЕФ. В этом же месяце мэрия Сеула выделила 1 млн долларов на оказание продовольственной помощи.