Правительство РК рекомендует отказаться от использования жидкостных электронных сигарет

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Правительство РК настоятельно рекомендует отказаться от использования жидкостных электронных сигарет. Соответствующее заявление было сделано после того, как в США опубликовали специальный доклад на эту тему. В нём говорится, что у 1.400 американцев обнаружены проблемы с лёгкими из-за курения данного типа сигарет. Кроме того, зарегистрированы 33 случая с летальным исходом. В октябре 30-летний южнокореец обратился за медицинской помощью с жалобами на лёгкие. По сообщению министерства здравоохранения и соцобеспечения РК, пострадавший курил жидкостные электронные сигареты на протяжении двух-трёх месяцев. В связи с этим правительство до конца этого месяца планирует создать совместную инспекционную группу для проверки электронных сигарет на предмет наличия в них вредных для организма веществ. Сейчас 11 южнокорейских компаний занимаются продажей 36 видов жидкостных электронных сигарет, которые импортируются из-за границы.