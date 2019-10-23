Ли Нак Ён – Синдзо Абэ: Отношения между РК и Японией нельзя оставлять в нынешнем состоянии

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Отношения между РК и Японией, которые являются важными соседями, нельзя оставлять в нынешнем состоянии. Эту точку зрения разделили премьер-министры РК и Японии Ли Нак Ён и Синдзо Абэ, которые встретились в четверг в Токио. Участники встречи согласились с необходимостью возобновления диалога на различных уровнях для скорейшего улучшения межгосударственных отношений. Они отметили важность сотрудничества в решении северокорейской ядерной проблемы как на двусторонней, так и на трёхсторонней основе с участием США. Между тем, по данным источника в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, стороны не затрагивали вопрос о возможности проведения южнокорейско-японского саммита. Ли Нак Ён передал главе японского правительства письмо от президента Мун Чжэ Ина. Отношения между Сеулом и Токио обострились после того, как в октябре прошлого года Верховный суд РК принял решение о выплате компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального правления. В июле этого года Япония ужесточила контроль за экспортом в РК трёх видов промышленного сырья и исключила её из списка приоритетных торговых партнёров. В ответ Сеул исключил Японию из аналогичного собственного списка и решил не продлевать соглашение об обмене военной информацией.