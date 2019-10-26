Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос туристических объектов в горах Кымгансан

Photo : YONHAP News

25 октября Пхеньян направил Сеулу извещение с предложением обсудить озвученные председателем госсовета КНДР Ким Чон Ыном планы сноса зданий и сооружений, построенных южнокорейскими компаниями в горах Кымгансан. Как сообщил в пятницу представитель министерства по делам воссоединения, извещение направлено через пункт оперативной связи в Кэсоне. В нём содержится предложение обсудить в письменной форме, а не в ходе переговоров, детали сноса объектов, который должна осуществить сама южнокорейская сторона. Ранее представитель правительства РК заявил о намерении Сеула защищать право на собственность своих компаний в горах Кымгансан. Компания Hyundai Asanя вложила в Кымгансанский туристический проект 680 млн долларов. 23 октября лидер КНДР Ким Чон Ын распорядился снести старые постройки в туристическом комплексе, построив на их месте современные сооружения.