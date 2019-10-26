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В Чханвоне открылся мультикультурный фестиваль MAMF

Write: 2019-10-25 15:46:59Update: 2019-10-25 16:05:43

В Чханвоне открылся мультикультурный фестиваль MAMF

25 октября в парке Чханвон-Ёнчжи в городе Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо открылся крупнейший в стране фестиваль культур иммигрантов Migrants' Arirang Multicultural Festival (MAMF). Он продлится до 27 октября. Мероприятие проводится 14-й год подряд. В нём принимают участие сообщества проживающих в РК выходцев из Непала, Монголии, Бангладеш, Вьетнама, Шри-Ланки, Узбекистана, Индонезии, Китая, Камбоджи, Пакистана, Таиланда, Филиппин. Каждый год оргкомитет отбирает одну страну в качестве почётного участника, делая акцент на освещении и ознакомлении с культурой этого государства. На этот раз таким государством стала Шри-Ланка. Группа молодых танцоров из этой страны совместно с южнокорейскими танцорами проведут специальный концерт, который призван показать будущее мультикультурного общества через единство молодёжи Азии. Помимо этого, 27 октября там состоится мультикультурный парад. Ежегодно фестиваль посещают порядка  200 тыс. человек. 
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