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Политика

Мун Чжэ Ин: Правительство представит новую стратегию развития технологий искусственного интеллекта

Write: 2019-10-28 11:53:51Update: 2019-10-28 12:13:23

Мун Чжэ Ин: Правительство представит новую стратегию развития технологий искусственного интеллекта

Photo : YONHAP News

В этом году правительство представит новую стратегию развития технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил в понедельник президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на конференции DEVIEW·Developer's View, посвящённой программному обеспечению. Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект - это спутник человечества. Он призвал приложить усилия для того, чтобы соответствующие технологии стали двигателем социальных инноваций, призвав обратить особое внимание на проблему изменения структуры рабочих мест и этики искусственного интеллекта. Участие президента в конференции является подтверждением намерений правительства по выводу сектора искусственного интеллекта на уровень стратегической отрасли. Мун Чжэ Ин заявил, что власти окажут всестороннюю помощь в профильных исследованиях через создание и расширение соответствующих кафедр в вузах, а также проведение соревнований. Помощь будет оказываться компаниям, работающим в этой сфере. Бюджет на следующий год включает 1,5 млрд долларов на развитие сферы данных, сети и искусственного интеллекта. Это на 50% больше, чем в текущем году. 
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