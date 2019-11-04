Пхеньян критикует южнокорейские военные учения

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Северокорейские СМИ назвали южнокорейские военные учения нарушением совместных Пхеньянской и Пханмунчжомской деклараций. 4 ноября пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» разместил статью о том, что южнокорейские военные проводят военные учения и наращивают военную мощь, нацеленные против КНДР. Подчёркивается, что РК является нарушителем межкорейских деклараций и предателем. Север, в частности, сообщил о поступлении на вооружение в РК новых ракет воздух-воздух, морских патрульных самолётов, а также на учения Хваран и Хогук. В статье говорится, что для улучшения и развития межкорейских отношений, гарантии прочного мира РК должна прекратить враждебные действия. Также подчёркивается, что абсолютно ясно, к каким результатам приведут подобные враждебные действия.