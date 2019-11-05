Режиссёр Пак Чхан Ук удостоен награды на ХХV Международном кинофестивале в Женеве

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Южнокорейский кинорежиссёр Пак Чхан Ук, который получил известность благодаря фильмам «Жажда» и «Олдбой», удостоен почётной награды на ХХV Женевском международном кинофестивале, проходящем с 1 по 10 ноября. Пак Чхан Уку вручена награда Film and Beyond Award, которая присуждается по совокупности работ. На фестивале демонстрируются два полнометражных фильма Пак Чхан Ука, в том числе «Барышня» и три короткометражных фильма. «Эта награда присуждается режиссёрам с большим опытом, которые собираются уйти в отставку, но я воспринимаю её как подведение промежуточного итога в моей карьере»,- сказал Пак Чхан Ук.