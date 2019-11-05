Пентагон: Проведение совместных ученияй ВВС РК и США не зависит от мнения Пхеньяна

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Проведение южнокорейско-американских военных учений не зависит от мнения Пхеньяна. Об этом заявил в среду представитель министерства обороны США подполковник Дэйв Истберн, комментируя заявление МИД КНДР, в котором запланированные на декабрь совместные южнокорейско-американские военно-воздушные учения названы «объявлением курса на конфронтацию». Представитель Пентагона заявил, что учения нацелены на обеспечение боеготовности и укрепление тактического взаимодействия. При Дэйв Истберн не озвучивал конкретного названия манёвров и их масштабов. Ранее дипломаты отмечали возможность изменения масштабов совместных военных учений в целях поддержания диалога с КНДР.