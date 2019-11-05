31 октября КНДР могла испытать баллистическую ракету

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Южнокорейские военные считают, что 31 октября КНДР провела запуск баллистической ракеты. Об этом сообщил в среду на заседании парламентского комитета по делам разведки начальник Разведывательного управления министерства обороны РК Ким Ён Хван. 31 октября Север произвёл запуск двух неустановленных снарядов в направлении Восточного моря. На следующий день северокорейские СМИ сообщили об успешном испытании реактивных систем залпового огня крупного калибра. На вопрос о том, не является ли последний запуск нарушением санкций ООН, Ким Ён Хван ответил, что даже если это так, то окончательное решение за Совбезом ООН. Он сообщил также, что КНДР испытала 11-12 ракет на твёрдом топливе.