В сфере медицинского страхования РК дефицит текущего баланса

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В РК увеличивается финансовое бремя, связанное с усилением гарантийных обязательств по страхованию здоровья граждан. 12 ноября Национальная корпорация медицинского страхования представила прогноз, что по итогам года дефицит текущего баланса медицинского страхования составит 3 трлн 200 млрд вон или млрд 700 млн долларов. В этой связи сокращается резервный фонд. Такая ситуация объясняется влиянием политики правительства, согласно которой в список услуг, покрываемых страховкой, были включены 3.800 наименований. До начала реализации социальной политики президента Мун Чжэ Ина в течение семи лет сфера медицинского страхования была профицитногй. Дефицит стремительно растёт. Если в прошлом году он составлял около150 млн долларов, то в этом году уже более 2 млрд долларов.