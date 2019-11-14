Госдепартамент США: Дональд Трамп продолжает усилия по выполнению договорённостей с КНДР

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Президент США Дональд Трамп продолжает усилия по выполнению договорённостей с КНДР, достигнутых по итогам саммита в Сингапуре. Об этом заявил представитель госдепартамента США, отвечая на вопрос телерадиокомпании KBS о возможности возобновления до конца этого года рабочих переговоров между КНДР и США. Он добавил, что сингапурские договорённости нацелены на изменение отношений двух стран, создание условий для прочного мира и полной денуклеаризации. В госдепартаменте не ответили на вопрос о том, будет ли американской стороной представлен новый подход к решению ядерной проблемы КНДР в случае возобновления рабочих переговоров. Между тем, на следующую неделю запланирован визит министра по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоля в США. Он встретится с высокопоставленными представителями госдепа, чтобы обсудить вопросы улучшения межкорейских отношений, в том числе, тему возобновления работы Кымгансанского туристического комплекса.