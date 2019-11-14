Министры обороны РК и США подтвердили важность сотрудничества

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15 ноября министры обороны РК и США Чон Гён Ду и Марк Эспер договорились продолжать сохранять совместную боеготовность с помощью двустороннего взаимодействия и трёхстороннего сотрудничества РК, США и Японии в целях противодействия ядерной и ракетной угрозам КНДР. Такая позиция была озвучена в пятницу в ходе совместной пресс-конференции, прошедшей после завершения 51-го южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности. Министры подтвердили готовность двустороннего союза, являющегося основой процветания, стабильности и мира на Корейском полуострове, к любым вызовам. Министры вновь обозначили совместную цель по установлению мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, отметили готовность военных поддерживать усилия в этом направлении. Министры также затронули вопрос о распределении расходов на содержание американского военного контингента на юге Корейского полуострова. Они отметили вклад соответствующего соглашения в укрепление совместной обороноспособности, подтвердив позицию, что сумма расходов должна определяться на приемлемом для обеих сторон уровне, исходя из принципов справедливости. Они также разделили мнение о важности взаимодействия в рамках «новой южной политики» Сеула и американской Индо-Тихоокеанской стратегии.