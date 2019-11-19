Министр обороны РК призвал КНДР вернуться к диалогу с США

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Министр обороны РК Чон Гён Ду призвал КНДР вернуться к диалогу с США. Выступая 18 ноября на совещании министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, он отметил, что после северокорейско-американского саммита в Ханое выполнение межкорейских договорённостей в военной сфере по некоторым пунктам приостановилось. В качестве примера Чон Гён Ду назвал северокорейские ракетные пуски, а также заявления Пхеньяна, усиливающие напряжённость на Корейском полуострове. Министр отметил, что, несмотря на это, правительство РК будет продолжать диалог и сотрудничество в целях обеспечения взаимного доверия между Югом и Севером. Он выразил мнение, что последующие рабочие переговоры КНДР и США и третий двусторонний саммит станут поворотным моментом в процессе установления режима мира и денуклеаризации на Корейском полуострове.