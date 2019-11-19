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Корея: Юг-Север

Сеул призвал Пхеньян обсудить ситуацию вокруг Кымгансанского туристического комплекса

Write: 2019-11-19 10:42:49Update: 2019-11-19 11:57:25

Сеул призвал Пхеньян обсудить ситуацию вокруг Кымгансанского туристического комплекса

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения РК в очередной раз призвало КНДР обсудить ситуацию вокруг Кымгансанского туристического комплекса. Об этом заявил 18 ноября в ходе очередного брифинга представитель ведомства Ли Сан Мин. Ранее Север сообщил о своём намерении снести все построенные южнокорейской стороной объекты в горах Кымгансан, если Юг не сделает этого самостоятельно. Отвечая на вопрос журналистов о том, был ли Северу направлен ответ, Ли Сан Мин сказал, что ситуация прорабатывается совместно с частными компаниями, а процесс обмена сообщениями между Югом и Севером не будет подробно раскрываться. 
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