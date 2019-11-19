РК и Япония не сумели урегулировать торговые разногласия

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Представители РК и Японии провели во вторник в Женеве второй раунд переговоров по урегулированию разногласий в рамках ВТО. Они связаны с ограничениями экспорта стратегического сырья на южнокорейский рынок. Как сообщил по окончании переговоров, длившихся около девяти часов, глава южнокорейской делегации Чон Хэ Гван, стороны не смогли сузить разногласия, но углубили понимание позиций друг друга. Он отметил также, что не верит в достижение договорённостей в ходе третьего раунда переговоров, если он состоится. Южнокорейская сторона намерена провести детальную оценку ситуации, после чего может быть рассмотрена возможность обращения в ВТО для формирования панели независимых экспертов.