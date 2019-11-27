Rolling Stone внесла в список 50-ти самых важных событий в мире музыки BTS, Psy, Рink Fong

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Авторитетный американки журнал Rolling Stone опубликовал список 50-ти самых важных событий, которые произошли в мире музыки за последнее десятилетие с 2010 по 2019 год. Среди них деятельность ВTS в США, хит южнокорейского певца Сая (Psy) «Каннамский стиль» и сборник детских песен «Семья акул» от Рink Fong. Список был представлен 25 ноября. В Rolling Stone рассказали о том, что ВTS была приглашена открыть серию летних концертов на телевизионное шоу Good Morning America, а также Saturday Night Live и стала единственной южнокорейской группой с полностью распроданным туром по Америке. Издание призывает посмотреть на успехи BTS тем, кто ещё сомневается в том, что К-РОР прочно обосновался в Америке. Касательно песни певца Сая (Psy) «Каннамский стиль» в статье говорится, что этот хит своим танцем и видео-клипом познакомил сотни миллионов людей с корейской массовой музыкой. Помимо этого, был упомянут сборник детских песен «Семья акул» от Рink Fong, компании, которая специализируется на детских образовательных контентах. Она написала сборник «Семья акул» на основе североамериканской детской песни Baby Shark. В чарте Billboard Hot 100 он занял 32-ю позицию.