Банк Кореи: в следующем году рост экономики РК будет немного выше 2%

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В пятницу комитет по денежно-кредитной политике представил доклад с прогнозом роста экономики на следующий год. Согласно ему, показатель за этот год составит примерно 2%, а в следующем году будет чуть выше 2%. Если прогноз нынешнего года подтвердится, то это станет самым низким показателем с 2009 года, когда сразу после глобального финансового кризиса была зарегистрирована отметка в 0,8%. В комитете отметили, что мировая экономика переживает сокращение товарооборота, а темпы роста продолжают замедляться. Между тем, на международном финансовом рынке отмечается некоторая стабилизация ситуации на фоне подвижек в торговых переговорах США и Китая. Касательно внутренней ситуации указывается на продолжение спада экспорта, инвестиций в производственные мощности и потребления. На рынке трудоустройства отмечено некоторое улучшение.