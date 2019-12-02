РК 19-я в рейтинге общественной честности

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РК заняла 19-е место из 117 стран в рейтинге общественной честности (IPI), подготовленном Европейским центром по борьбе с коррупцией (ERCAS). Это самый высокий показатель в Азии. Об этом 2 декабря сообщили в Комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам. Рейтинг представляет собой оценку уровня сдерживания коррупции в разных странах и публикуется раз в два года. В 2015 году, когда он был представлен впервые, РК заняла 23-е место, в 2017 году – 24-е. В этот раз 19-ю позицию страна разделила с Австрией. Первое место РК получила по критерию гражданских прав в электронном пространстве. По прозрачности бюджета правительства страна на 26-м месте, по свободе слова на – 36, по открытости товарооборота на 40-м, по независимости судебной власти на 49-м. Кроме того, компания TRACE представила оценку по степени распространённости взяток. В частности, речь идёт о вероятности ситуаций, когда официальное лицо требует взятку от предпринимателя. Тут РК оказалась на 23-м месте из 200 стран. Данный показатель постоянно улучшается. По этому критерию РК обошла Японию, которая на 25-м месте, и Тайвань на 26-й строчке.