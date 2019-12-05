Профицит платёжного баланса РК составил в октябре 7,8 млрд долларов

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Октябрьский профицит платёжного баланса РК составил 7 млрд 830 млн долларов. Это максимальный показатель с октября прошлого года, сообщили в четверг в Банке Кореи. Объём экспорта сократился на 14,5% в годовом исчислении, составив 49 млрд 120 млн долларов. Импорт снизился на 12,5% до 41 млрд 90 млн долларов. Накопленный профицит с января по октябрь составил 49 млрд 670 млн долларов. Между тем, профицит товарного баланса снизился на 2 млрд 490 млн долларов по сравнению с октябрём прошлого года, составив 8 млрд 30 млн долларов. В секторе полупроводников и продукции нефтехимической отрасли экспорт сократился больше, чем импорт. Так, поставки за рубеж полупроводников сократились на 31,1% до 8 млрд долларов. По данным Банка Кореи, более половины размера снижения суммы экспорта приходится на полупроводники. Между тем, при сохранении нынешней тенденции по итогам года профицит платёжного баланса вполне может составить 57 млрд долларов, как и прогнозировались ранее. Но и в этом случае показатель окажется самым низким с 2012 года.