РК и Япония проведут переговоры по торговым вопросам

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Представители РК и Японии проведут 16 декабря в Токио седьмой раунд переговоров по экспортной политике. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся 4 декабря в Вене предварительных консультаций. В последний раз экспортная политика обсуждалась в 2017 году. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в повестку переговоров войдут такие вопросы как ситуация с технологиями, требующими особого контроля и система контроля экспорта. Другими словами, стороны обсудят конкретные факторы, послужившие, как утверждает Токио, причиной введения ограничений на экспорт в РК стратегического сырья.