На ракетном полигоне Сохэ в КНДР наблюдается активность

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По данным CNN, на северокорейском ракетном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни зафиксирована активность, которая может быть подготовкой к возобновлению испытаний ракетных двигателей. Об этом говорят спутниковые снимки местности, сделанные 5 декабря. На них видно, что на площадке появился грузовой контейнер, которого ранее не было. Предположение о возможной подготовке к испытаниям озвучил доктор Джеффри Льюис, директор Центра исследований проблем нераспространения Миддлберийского института международных отношений. Данные действия не подпадают под категорию провокаций, однако могут указывать на значительные изменения позиции Севера. В госдепартаменте и ЦРУ пока никак не комментируют появление данных фотографий. Междув тем, на межкорейском саммите в Пхеньяне, проходившем в сентябре прошлого года, председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын пообещал навсегда закрыть данный полигон в рамках мер по денуклеаризации.