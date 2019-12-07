Юг и Север могут провести зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах представил видение плана совместного проведения зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года Южной и Северной Кореями. Выступая 5 декабря на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации в Лозанне он заявил, что начнёт диалог с Национальным олимпийским комитетом (НОК) РК по вопросу проведения зимних юношеских игр. Он сказал, что данный диалог является последним шагом перед потенциальным выбором страны-хозяйки Игр. По словам Баха, концепция предусматривает возможность присоединения КНДР к подготовке Игр, если позволят обстоятельства. По его словам, Олимпиада может пройти в Пхёнчхане и Канныне.