Президент РК встретился с лидером группы U2 Боно

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9 декабря президент РК Мун Чжэ Ин встретился с лидером и вокалистом легендарной группы U2 Боно. За день до этого в Сеуле состоялся концерт группы. Боно ранее номинировался на Нобелевскую премию мира за активную деятельность в гуманитарной сфере. Мун Чжэ Ин поделился впечатлениями от концерта, назвав его выдающимся. Он сказал, что выступление посетила его супруга Ким Чжон Сук. Он также поблагодарил группу U2 за пожелание мира и скорейшего воссоединения Юга и Севера. Участники группы завершили выступление песней One, написанной к падению Берлинской стены. Мун Чжэ Ин также отметил вклад U2 в решение проблемы равенства полов. Боно, в свою очередь, отметил усилия Мун Чжэ Ина в налаживании мира на Корейском полуострове, а также выразил уважение к работе по ускорению роста южнокорейской экономики.