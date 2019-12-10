Представитель РК примет участие в заседании СБ ООН по КНДР

Photo : KBS News

Посол РК при ООН Чо Хён примет участие во внеочередном заседании Совета Безопасности, которое созывается 11 декабря по просьбе США. На нём будут обсуждаться ядерные и ракетные программы Пхеньяна. Хотя РК в настоящее время не является членом Совета Безопасности, она примет участие в заседании как страна, имеющая прямой интерес к проблемам Северной Кореи, сообщил представитель южнокорейского МИД. Он добавил, что южнокорейские представители тесно общаются со странами-членами ООН, в том числе с США, которые созвали заседание. Ожидается, что Чо Хён призовёт Пхеньян прекратить действия, обостряющие напряжённость на Корейском полуострове, и возобновить переговоры по денуклеаризации.