МИД КНДР: Пхеньян готов пропорционально ответить на любые действия со стороны США

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Пхеньян готов «пропорционально ответить на любые действия со стороны США». Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном в четверг агентством ЦТАК. В нём содержится резкая критика обсуждения ситуации вокруг северокорейской ракетной и ядерной программ в Совете Безопасности ООН, которое состоялось 11 декабря. В ходе заседания представитель США потребовал от Пхеньяна прекратить провокационные действия и принять важное решение по денуклеаризации. Проведение заседания названо «враждебной провокацией США» и «дерзким нарушением принципа уважения суверенитета, закреплённого в Уставе ООН». То, что он «осуждает политику независимых государств, направленную на обеспечение самообороны, в очередной раз доказывает, что Совбез ООН является политическим инструментом, действующим по воле США»,- подчёркивается в заявлении. «Заявления о том, что Вашингтон может произвести запуск межконтинентальных баллистических ракет в любой момент, а нам запрещено проводить испытания собственного оружия, показывают враждебную сущность США, которые стремятся полностью разоружить нашу страну», - заявил представитель МИД КНДР.