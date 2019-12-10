Сеул продолжит проект предоставления Пхеньяну гуманитарной помощи в виде риса

Правительство РК в следующем году намерено продолжить проект предоставления КНДР продовольственной помощи в виде 50 тыс. тонн риса. Бюджет проекта перенесён на следующий год а. В июне этого года южнокорейские власти решили предоставить Северу такую помощь через Всемирную продовольственную программу. На это было выделено около 25 млн долларов на рис и 11 млн 700 тыс. долларов на его транспортировку и распределение среди северокорейцев. Хотя Север отказался от данной помощи, южнокорейские власти считают необходимым продолжение гуманитарной поддержки КНДР, независимо от политической ситуации.