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Политика

14 января президент РК проведёт новогоднюю пресс-конференцию

Write: 2020-01-10 11:18:51Update: 2020-01-10 11:20:35

14 января президент РК проведёт новогоднюю пресс-конференцию

Photo : YONHAP News

14 января президент РК Мун Чжэ Ин проведёт новогоднюю пресс-конференцию. Как сообщили в пятницу в администрации главы государства, она начнётся в 10 часов утра и продлится полтора часа. Президент проводит подобное мероприятие третий раз. На этот раз в нём примут участие около двухсот журналистов. Президент обозначит направления государственной политики на этот год, а также разъяснит своё видение по вопросам экономики, безопасности, внутренней и внешней политики. 
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