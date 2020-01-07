14 января президент РК проведёт новогоднюю пресс-конференцию

Photo : YONHAP News

14 января президент РК Мун Чжэ Ин проведёт новогоднюю пресс-конференцию. Как сообщили в пятницу в администрации главы государства, она начнётся в 10 часов утра и продлится полтора часа. Президент проводит подобное мероприятие третий раз. На этот раз в нём примут участие около двухсот журналистов. Президент обозначит направления государственной политики на этот год, а также разъяснит своё видение по вопросам экономики, безопасности, внутренней и внешней политики.