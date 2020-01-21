Президент РК призвал правительство содействовать реформировании полиции и Национальной службы разведки

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал правительство оказать содействие реформированию Национальной службы разведки и полиции. Выступая 21 января на заседании кабинета министров, глава государства выразил удовлетворение недавним одобрением Национальным собранием закона о создании следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников и внесением изменений в следственные полномочия полиции и прокуратуры. Таким образом, по его словам, реформирование прокуратуры вступило в фазу системных процессов. Глава государства отметил, что наличие демократических принципов во властных структурах является обязательным условием, но изменение системы представлялось трудной задачей. Мун Чжэ Ин поблагодарил народ, отметив, что без его воли и усилий было бы невозможно реализовать задачу, которая оставалась нерешённой более 20 лет. Он также призвал премьер-министра лично проконтролировать детали процесса реформирования прокуратуры, отметив, что «дьявол кроется в деталях». Говоря о полиции, президент отметил необходимость разделения следственных и административных функций полиции, введя систему полицейской службы на местах и государственного следственного центра. Это делается для того, чтобы достичь баланса в полномочиях полиции, возрастающих в связи с сокращением следственных возможностей прокуратуры. Помимо этого Мун Чжэ Ин подчеркнул необходимость подготовки юридической платформы для реформирования Национальной службы разведки.