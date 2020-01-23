В Сеуле ответили на претензии по плану совместного проведения Олимпиады 2032 в Сеуле и Пхеньяне

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Для решения вопроса о проведении Олимпиады необходимы время и усилия. Об этом заявил в среду представитель администрации президента РК, комментируя заявления о том, что в отношении плана совместного проведения летней Олимпиады 2032 года в Сеуле и Пхеньяне не было сделано технико-экономического обоснования. Он подчеркнул, что необходимо соблюсти соответствующую процедуру, поскольку проект продвигается на государственном уровне. Согласно уставу министерства планирования и финансов, если бюджет на проведение международного мероприятия превышает 5 млрд вон или 4 млрд 300 млн долларов, то организатор должен пройти процедуру технико-экономического обоснования, проводимого Корейским институтом международной экономической политики. Если на заседании кабинета министров под председательством президента проект вносится в категорию проектов государственной политики, то технико-экономического обоснования может не потребоваться.