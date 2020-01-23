Сборная РК победила на Молодёжном чемпионате Азии по футболу

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В Бангкоке завершился Молодежный чемпионат Азии по футболу. Обладателем чемпионского титула стала южнокорейская сборная под руководством тренера Ким Хак Бома. 26 января в финальном матче сошлись команды РК и Саудовской Аравии. В течение основного времени стороны сохраняли ничью, ведя активную и зрелищную борьбу. В итоге, первый и победный гол на 8-й минуте дополнительного времени забил спортсмен Чон Тхэ Ук. Итог матча 1-0 в пользу южнокорейцев. Таким образом, сборная РК получила право на участие в Олимпиаде в Токио 2020 года. На данном чемпионате южнокорейские футболисты становятся победителями впервые. Команде Ким Хак Бома удалось впервые в истории чемпионата дойти до финала без поражений. Она одолела сборные Китая, Ирана, Узбекистана, Иордании, Австралии и Саудовской Аравии. Президент РК Мун Чжэ Ин поздравил команду с победой, назвав её лучшим подарком по случаю Нового года по лунному календарю.