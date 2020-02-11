В Сеуле начал работу колл-центр для иностранцев по проблемам нового коронавируса

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В Сеуле начал работу колл-центр для иностранцев по проблемам, связанным с распространением нового коронавируса. Об этом сообщили во вторник в мэрии Сеула. Консультации предоставляются на восьми языках - китайском, английском, вьетнамском, узбекском, филиппинском, урду, непали и монгольском. В случае поступления заявления о симптомах вируса центр окажет помощь в госпитализации и предоставлении переводческих услуг. При поддержке центра поддержки иностранцев Seoul Global Сentre возможна консультация на японском, тайском, арабском, русском и индонезийском языках. В мэрии столицы сообщили, что медицинскую помощь получат также нелегалы, о которых власти обещают не сообщать в иммиграционную службу. Все расходы на лечение берёт на себя государство. То же самое касается и расходов на нахождение в карантине.