Президент РК посетил рынок Намдэмун

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Из-за распространения коронавируса COVID-19 снизилась посещаемость традиционных рынков, а торговцы столкнулись с резким сокращением продаж. 12 февраля президент РК Мун Чжэ Ин посетил известный столичный рынок Намдэмун, где встретился с его работниками. Глава государства выслушал торговцев, подробно расспросив об их нынешнем положении. Торговцы сообщили, что из-за коронавируса количество посетителей рынка сократилось более чем на треть. Мун Чжэ Ин заявил, что ситуация постепенно улучшается, и в скором времени население восстановит экономическую активность. Он также сказал, что правительство окажет максимальную помощь в этом вопросе. Президент пообедал вместе с работниками, призвав граждан страны возвращаться к обычной жизни. Он отметил, что, если соблюдать предписания минздрава, то причин для чрезмерных опасений нет. В администрации президента в целях поддержания сектора общепита решено в течение трёх месяцев по пятницам закрывать служебные столовые.