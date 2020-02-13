В РК нет новых случаев заражения вирусом COVID-19

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В РК три дня подряд нет новых случаев заражения вирусом COVID-19. С 11 февраля их число составляет 28, семь пациентов выписаны из медицинских учреждений в связи с выздоровлением, сообщили в пятницу в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. Лишь один из пациентов, находящихся в больницах, получает кислородную терапию, но его состояние стабильное. Результаты обследования 6.134 человек дали отрицательный результат. Тем не менее, местные органы здравоохранения считают, что глобальная эпидемия вряд ли достигла пика. В этой связи карантинные меры ослаблять преждевременно. 700 южнокорейских граждан, которые после прибытия из Уханя двумя первыми чартерными рейсами находятся в карантине, в ближайшие дни будут отпущены домой. У всех два анализа подряд показали отрицательный результат.