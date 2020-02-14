Сеул готов поддержать усилия Пхеньяна в борьбе с вирусом COVID-19

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Правительство РК рассматривает возможность оказания помощи КНДР в борьбе с вирусом COVID-19. Об этом заявила 14 февраля на очередном брифинге представитель министерства по делам воссоединения Чо Хе Силь. КНДР отрицает проникновение вируса в страну, но международные организации полагают, что вирус мог проникнуть в КНДР.