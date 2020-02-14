Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Корея: Юг-Север

Сеул готов поддержать усилия Пхеньяна в борьбе с вирусом COVID-19

Write: 2020-02-14 15:45:49Update: 2020-02-14 15:54:15

Сеул готов поддержать усилия Пхеньяна в борьбе с вирусом COVID-19

Photo : YONHAP News

Правительство РК рассматривает возможность оказания помощи КНДР в борьбе с вирусом COVID-19. Об этом заявила 14 февраля на очередном брифинге представитель министерства по делам воссоединения Чо Хе Силь. КНДР отрицает  проникновение вируса в страну, но международные организации полагают, что вирус мог проникнуть в КНДР. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >