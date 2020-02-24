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Политика

Национальное собрание РК возобновляет работу

Write: 2020-02-26 10:27:11Update: 2020-02-26 10:41:10

Национальное собрание РК возобновляет работу

Photo : YONHAP News

Национальное собрания РК, здание которого было закрыто на санитарную обработку с 18 часов 24 февраля, возобновляет работу. Решение о закрытии здания было принято после того, как депутаты от Объединённой партии будущего Сим Чжэ Чхоль, Квак Сан До и Чон Хи Гён общались с инфицированным вирусом COVID-19 президентом Корейской федерации учительских ассоциаций Ха Юн Су, который участвовал в состоявшемся на прошлой неделе парламентском форуме. Данное решение было принято после того. Результаты обследования депутатов на наличие вируса оказались негативными. Во второй половине дня состоится пленарное заседание,  на котором будут обсуждаться поправки в законы, касающиеся профилактики и лечения инфекционных заболеваний в рамках дальнейшего усиления борьбы с вирусом COVID-19. Со 2 по 4 марта Национальное собрание РК заслушает отчёты глав правительственных учреждений. 
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