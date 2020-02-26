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В январе коэффициент миграции, рассчитываемый из соотношения количества переезжающих на 100 человек, составил 14,9%. Отметка сократилась на 0,4% в годовом исчислении. Такие данные представлены 26 февраля Национальным статистическим управлением. Всего в прошлом месяце место жительства поменяли 647 тыс. человек, что на 3% меньше, чем в январе прошлого года. Количество поменявших место жительства в пределах города или провинции снизилось на 3,1% до 415 тыс. человек. На них пришлось 64,2% всех переездов. В другие города и провинции переехали 232 тыс. человек. Отметка сократилась на 2,9%. Примечательно, что в Сеуле впервые за 11 лет зафиксирован чистый приток населения, составивший 3.946 человек. Это, по мнению экспертов, связано с влиянием масштабного заселения в новые квартирные дома в районе Кодок-дон муниципального округа Кандон-гу на востоке Сеула.