В РК временно закрываются детские сады

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В связи с распространением вируса COVID-19 все детские сады РК прекращают работу на период с 27 февраля по 8 марта. В каждом детском саду будет работать минимальное количество воспитателей, необходимое для присмотра за детьми на случай, если оба родителя работают. Родители, в свою очередь, могут воспользоваться отпуском по уходу за семьёй или системой укороченного рабочего дня при воспитании детей. Также власти рекомендовали отложить или отменить массовые мероприятия, связанные с уязвимыми слоями населения, мероприятия, проводимые в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Также власти призывают по возможности воздержаться от различных собраний и поездок, в которых нет особой необходимости. В правительстве указывается на желательность активного применения систем гибкого рабочего графика в госучреждениях, школах и в компаниях.