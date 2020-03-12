Администрация Сеула готовит меры по предотвращению групповых заражений

Photo : YONHAP News

В связи с ростом риска группового заражения вирусом COVID-19 в результате инцидента в одном из колл-центров администрация Сеула намерена принять решительные меры. 417 из 700 колл-центров, действующих в стране, расположены в столице. В колл-центре «Тасан 120», относящемуся к администрации города, работают около 400 человек. С 12 марта там вводится режим удалённой работы. Со следующей недели на такой режим планируется перевести половину персонала. Однако проблема заключается в частных колл-центрах, которые невозможно обязать выполнять соответствующие меры. До 13 марта проводится проверка всех колл-центров. Планируется стимулировать такие объекты к усилению карантинных мер и переходу на режим удалённой работы. Помимо этого, владельцам компьютерных залов, ночных клубов, караоке-баров, частных учреждений дополнительного образования и других предприятий, деятельность которых связана с закрытыми пространствами, рекомендовано временно приостановить работу. Власти города планируют активно вводить инфекционный контроль, подготовив подробные рекомендации.