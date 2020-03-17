Правительство РК оказывает поддержку бизнесу

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В среду под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов РК Хон Нам Ги состоялось правительственное антикризисное совещание. В ходе мероприятия был представлен пакет мер по оказанию поддержки уязвимым к вирусу COVID-19 отраслям экономики. В первую очередь, министерство сухопутных территорий и транспорта не будет отзывать права авиакомпаний на перевозки, которые не осуществляются из-за приостановок рейсов в связи с эпидемией. То же самое касается и слотов, выделенных авиакомпаниям в аэропортах. Будут снижены тарифы сборов за посадку самолётов на 20% в международном аэропорту Инчхон и на 10% в других южнокорейских аэропортах. Кроме того, правительство решило освободить отечественные авиакомпании от сборов за стоянку самолётов в аэропортах на три месяца. Власти решили освободить автобусы от сборов за использование скоростных шоссе как минимум на месяц, пока уровень эпидемической угрозы не будет снижен с самого высокого - четвёртого до третьего. Между тем, в рамках поддержки туристической отрасли объём специальных беззалоговых займов будет увеличен с 40 до 80 млн долларов. Смягчаются условия погашения кредитов. Одновременно, правительство расширит финансовую помощь относительно сферы театральных и других представлений, а также малых и средних экспортных предприятий.