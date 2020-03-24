РК и США могут продолжить обсуждение расходов на оборону в формате видеоконференции

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Представители РК и США рассматривают возможность проведения дальнейших переговоров о расходах на совместную оборону в режиме видеоконференции из-за распространения в обеих странах вируса COVID-19. На прошлой неделе стороны провели очередной раунд переговоров в Лос-Анджелесе, но так и не смогли определить долю расходов Сеула на содержание американских военнослужащих, дислоцированных на Корейском полуострове. США настаивали на четырёхкратном увеличении расходов южнокорейской стороны до 4 млрд. долларов в год. Эту сумму Сеул считает нереально высокой. Как сообщил в понедельник представитель южнокорейского правительства, в настоящее стороны проводят консультации с помощью электронной почты и по телефону. Власти обеих стран рекомендуют своим гражданам максимально избегать личных контактов.