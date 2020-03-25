В январе в РК зарегистрирована самая низкая рождаемость

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В январе этого года уровень рождаемости оказался самым низким в истории РК. Об этом сообщается в докладе Национального статистического управления, представленном 25 марта. Так, зарегистрировано 26.818 новорождённых, что на 11,6% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Это минимальный показатель за январь после начала сбора соответствующей статистики в 1981 году. Число умерших в этом месяце выросло на 4%, составив 28.471 человек. Таким образом, в стране впервые наблюдается отрицательный естественный прирост или убыль населения за январский период. Сокращение населения фиксируется третий месяц подряд, что также отмечается впервые. Между тем, в первом месяце этого года в РК было зарегистрировано 19.823 брака, что на 7% меньше, чем год назад. Это также минимальная отметка. Число разводов сократилось на 8,9% до 8.832 случаев.