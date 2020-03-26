Банк Кореи предоставит финансовым учреждениям неограниченный объём ликвидности

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Банк Кореи принял в четверг решение предоставить финансовым учреждениям неограниченный объём ликвидности в течение следующих трёх месяцев, чтобы помочь минимизировать экономические последствия от распространения вируса COVID-19 и устранить неопределённость на финансовом рынке. С этой целью Банк Кореи будет еженедельно по вторникам покупать ценные бумаги с помощью процедуры РЕПО, при которой ценные бумаги продаются, и тут же заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговорённой цене. Как сообщил журналистам заместитель управляющего банком Юн Мён Сик, этот беспрецедентный шаг, который фактически представляет собой неограниченное количественное смягчение, частично нацелен на финансирование правительственного пакета поддержки экономики. Банк Кореи не применял данную меру во время финансовых кризисов в 1997 и 2009 годах. Исходя из дальнейшего развития ситуации, будет решён вопрос о её применении также и после июля.