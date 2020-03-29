КНДР сообщила об успешных испытаниях «сверхбольшой многозарядной пусковой установки»

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29 марта КНДР провела испытательные стрельбы «с целью подтверждения тактических и технических характеристик сверхбольшой многозарядной пусковой установки». Об этом сообщила 30 марта центральная северокорейская газета «Нодон синмун». Отмечается, что испытания прошли успешно, и пусковая установка будет поставлена подразделениям Корейской народной армии. На испытаниях присутствовал заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль, который заявил, что «оперативное развёртывание сверхбольших многозарядных пусковых установок - это важнейшая работа, имеющая большое значение для реализации нового стратегического замысла Центрального комитета партии по национальной обороне». Тактико-технические характеристики испытанной пусковой установки не приводятся. Как сообщили накануне в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, рано утром 29 марта КНДР запустила два реактивных снаряда, которые, предположительно, являются баллистическими ракетами малой дальности, из окрестностей города Вонсана провинции Канвондо в направлении Восточного моря. Они пролетели порядка 230 км на максимальной высоте 30 км. Это были четвёртые по счёту с начала года ракетные стрельбы в КНДР. На трёх предыдущих стрельбах, как сообщали СМИ, присутствовал председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын.